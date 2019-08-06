Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск московской прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, которая пришла на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Перовский суд Москвы.

«Заявление Перовской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа Москвы о лишении родительских прав зарегистрировано в суде», — передает агентство.

Также в суде заявили, что дело передано судье, а позже решится вопрос о принятии иска к рассмотрению и назначении даты.

Ранее прокуратура потребовала отобрать сына у пары, передавшей его участнику незаконного митинга.