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17:02   6 Августа 2019
Россия

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск московской прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, которая пришла на несогласованный митинг 27 июля с годовалым сыном. Об этом 6 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на Перовский суд Москвы. 

«Заявление Перовской межрайонной прокуратуры Восточного административного округа Москвы о лишении родительских прав зарегистрировано в суде», — передает агентство. 

Также в суде заявили, что дело передано судье, а позже решится вопрос о принятии иска к рассмотрению и назначении даты. 

Ранее прокуратура потребовала отобрать сына у пары, передавшей его участнику незаконного митинга.

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Автор: Софья Белоцерковская
#суд #россия #политика #общество

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