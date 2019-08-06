МВД РФ и Белоруссии обменяются информацией в электронном виде

Министерства внутренних дел РФ и Белоруссии обменяются информацией в электронном виде, говорится в материале соглашения, которое опубликовали во вторник, 6 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту соглашения, сотрудники российского и белорусского МВД обменяются в электронном виде информацией, в том числе персональными данными.

Доступ к информационным системам есть как у Москвы, так и у Минска. Полученные данные правоохранителям вправе использовать исключительно в служебных целях, а передать третьей стороне — только с письменного согласия.