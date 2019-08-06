МВД РФ и Белоруссии обменяются информацией в электронном виде
Министерства внутренних дел РФ и Белоруссии обменяются информацией в электронном виде, говорится в материале соглашения, которое опубликовали во вторник, 6 августа, на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту соглашения, сотрудники российского и белорусского МВД обменяются в электронном виде информацией, в том числе персональными данными.
Доступ к информационным системам есть как у Москвы, так и у Минска. Полученные данные правоохранителям вправе использовать исключительно в служебных целях, а передать третьей стороне — только с письменного согласия.
7 августа в МВД состоится брифинг https://t.co/81lDEOaslF— МВД Беларуси (@mvd_by) 6 августа 2019 г.
В рубрике #ПравоваяСправка рассказываем, как не стать жертвой фальшивомонетчиков.#видео #деньги #безопасность pic.twitter.com/yo4PPEZhgW— Сайт МВД России (@mvd_official) 6 августа 2019 г.