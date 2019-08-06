Индия проинформировала партнеров о действиях вокруг Кашмира

Посол Индии в России Венкатеш Варма заявил, что Нью-Дели сообщил своим партнерам, в том числе Москве, о предпринимаемых шагах в Кашмире. Об этом пишет РИА Новости во вторник, 6 августа.

По его словам, это было сделано «как в Нью-Дели, так и в Москве». Также дипломат отметил, что Индия будет искать поддержки России в нынешней ситуации вокруг Кашмира, но не видит поводов, чтобы Москва выступала посредником с Пакистаном.

Накануне президент Индии Рам Натх Ковинд указом отменил закрепленный в конституции страны особый статус штата Джамму и Кашмир. Законопроект представили в парламент. Во вторник документ рассмотрит нижняя палата парламента (Лок сабха).

Джамму и Кашмир обладал особым статусом согласно 370 статье конституции страны. Законы, которые принимало индийское правительство, затем одобряла местная ассамблея, кроме законов в сферах обороны, внешней политики и некоторых других.У штата есть свой флаг, статус которого приравнивался к государственному. Согласно новому постановлению, Джамму и Кашмир не только лишается особого статуса, но и теряет статус штата. Регион становится союзной территорией, которая имеет прав меньше, чем штат.

Джамму и Кашмир — единственный индийский штат, где большинство населения составляют мусульмане. В регионе активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану.