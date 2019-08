ООН озаботило решение Италии ввести новые штрафы для спасающих мигрантов судов

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Чарли Яксли во вторник, 6 августа, заявил, что организацию серьезно озаботило решение Италии на законодательном уровне закрепить штрафы для судов и капитанов, которые спасают мигрантов в Средиземном море.

Итальянский парламент одобрил изменения в законодательстве и теперь штрафы для частных судов, которые спасают людей и нарушают запрет на посещение территориальных вод, повысят до миллиона евро, а суда автоматически конфискуют.

Чарли Яксли объяснил, что введение финансовых или других штрафов для капитанов кораблей подорвет деятельность частных судов по спасению на море. По его словам, большинство европейских стран отказались спасать мигрантов в Средиземном море.

