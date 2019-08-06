Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно 6 августа из интервью РБК.

По словам Коломойского, вместе с Зеленским они отправляют друг друг шутки.

«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — заявил бизнесмен.

Коломойский рассказал, как он недавно прислал главе украинского государства фрагмент из советского киножурнала «Фитиль».

При этом бизнесмен добавил, что в настоящее время очень редко общается с украинским лидером, так как он очень занят. Он рассказал, что виделся с Зеленским последний раз после инагурации.

«Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно — раз в два месяца», — добавил он.

В мае бизнесмен Коломойский вернулся обратно на Украину.