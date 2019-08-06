Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

 Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции
Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

 Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру
Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

 Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ
Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

Российские Ту-142 выполнили плановый полет над Тихим океаном

 Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции

Суд принял иск о лишении родительских прав супругов после несогласованной акции
Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

Лукашенко к 70-летию экс-президента Киргизии Бакиева подарил картину и кортик

 Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру
Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

Пострадавшие жители Латакии рассказали об атаках террористов на базу «Хмеймим»

 Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ
16:28   6 Августа 2019
Политика

Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Коломойский рассказал, что обменивается с Зеленским шутками по мессенджеру

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что переписывается с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно 6 августа из интервью РБК.

По словам Коломойского, вместе с Зеленским они отправляют друг друг шутки. 

«Иногда переписываемся по WhatsApp: хиханьки да хаханьки, шутим. Вчера он мне прислал ссылку на свой пост в Facebook про генерала полиции», — заявил бизнесмен. 

Коломойский рассказал, как он недавно прислал главе украинского государства фрагмент из советского киножурнала «Фитиль». 

При этом бизнесмен добавил, что в настоящее время очень редко общается с украинским лидером, так как он очень занят. Он рассказал, что виделся с Зеленским последний раз после инагурации. 

«Раньше мы общались по телефону раз в две недели, очно — раз в два месяца», — добавил он.

В мае бизнесмен Коломойский вернулся обратно на Украину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #коломойский #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...