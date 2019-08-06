В Госдуме назвали способ остановить конфликт в Донбассе

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Александр Старовойтов, который минувшей осенью был наблюдателем на выборах в ЛНР, прокомментировал предложение депутата Верховной рады Александра Дубинского о прекращении конфликта в Донбассе путем референдума.

«Мы уже привыкли к тому, что с украинской стороны звучит достаточно много различных креативных идей, но мне кажется, для того, чтобы прекратить конфликт, достаточно его просто прекратить», – отметил Старовойтов.

Решение конфликта, которое предлагает Дубинский, в частности возврат неподконтрольных территорий или постройка стены между Украиной и непризнанными республиками, по мнению Старовойтова, более сложный и дорогой путь для всех граждан.

«Достаточно просто принять волевое решение и уважать тот выбор, который сделали жители Донбасса, а выбор они свой сделали как раз именно путём референдума», – напомнил парламентарий.

Вместе с тем, первоочередной задачей для Украины Старовойтов видит погашение долгов. По оценке украинского Минфина, страна задолжала кредиторам около 6,6 миллиардов долларов. Парламентарий полагает, что Киеву необходимо решить эту проблему в первую очередь, а не искать деньги на новые затратные проекты.

Александр Старовойтов добавил, что референдум стоит провести не среди жителей Донбасса, а в самой Украине.

«Пусть они послушают, что скажут люди, живущие на территории Украины в отношении того конфликта, который есть на Донбассе. Пусть сделают какие-то для себя выводы», – заявил депутат.

Напомним, 21 мая 2019 года глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил о намерении Владимира Зеленского провести референдум по вопросу переговоров с Россией. Предполагалось, что путем всенародного голосования Украина также решит, что делать с конфликтом в Донбассе.