Соболь безнаказанно нарушает закон и подает дурной пример сторонникам

Экс-кандидаты от несистемной оппозиции, снятые с выборов в Мосгордуму из-за подделки подписей и использования подписей мертвецов, организуют несогласованные митинги в Москве и создают благоприятную среду для радикалов. Об этом сообщает издание Nation News.

В понедельник Пресненский суд Москвы арестовал блогера Владислава Синицу, обвиняемого следствием в нарушении 282 статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В своем Twitter-аккаунте под псевдонимом «Макс Стеклов» он предлагал убивать детей сотрудников полиции.

Такие призывы оставил молодой человек накануне несанкционированного столичного митинга 3 августа. Это мероприятие «в свою поддержку» организовала несостоявшаяся кандидатка на выборы в МГД Любовь Соболь, подделавшая подписи за свое выдвижение в поданных документах и использовавшая подписи мертвецов.

Четыре административных дела возбудило следствие против Соболь – по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов, еще два по статье 19.3 за неисполнение законных требований представителей власти. Фигурирует Соболь и в двух уголовных делах, пока что как свидетель: о массовых беспорядках по статье 212.2 и о воспрепятствовании работе избиркомов по статье 141. Наличие пятилетней дочери защищает Соболь от административного ареста — по российским законам, наказание за «уголовку» для матери малолетнего ребенка может быть вовсе отменено или заменено на условное.

Использовать детей с целью избежать ответственности за нарушения закона попытались и последователи Соболь непосредственно на незаконном митинге. 3 августа среди протестующих присутствовали родители с грудными детьми. Одним из них оказался Сергей Фомин — член штаба Соболь, координировавший действия митингующих: в субботу он активно призывал толпу к массовым беспорядкам.

Фомин попытался «спрятаться» от полиции необычным способом: когда сотрудники начали задерживать зачинщиков несогласованного шествия, он взял на руки младенца своей знакомой, притворился отцом и спокойно прошел через оцепление силовиков. Сейчас Фомина объявил в розыск СК РФ, но ответственность рискуют понести и родители, одолжившие своего грудного младенца Фомину — прокуратура уже потребовала лишить их родительских прав.