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15:59   6 Августа 2019
Россия

Путин прибыл в новый корпус образовательного центра «Сириус»

Путин прибыл в новый корпус образовательного центра «Сириус»

Российский президент Владимир Путин ознакомился с новым корпусом образовательного центра «Сириус» в Сочи 6 августа.

Корпус получил название «Школа». Его построили в виде стеклянной сферы, где в центре сделали двор-атриум. Вокруг него находится зеленый парк с площадками для активного отдыха. Глава образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала, что к декабрю 2021 года здесь появятся еще два здания — «Спорт» и «Искусство». В них расположатся бассейн длиной 25 метров и концертный зал. Глава РФ ознакомился с планами расширения на мультимедийном экране.

Путин посетил кабинет физики, где преподаватель готовил старшую группу юниоров, а после заглянул в химическую лабораторию, в которой обучение проходит посредством соединения творчества и химии. Здесь ему показали, как ученики декорируют готовую керамику с помощью 3D-печати.

После осмотра нового корпуса, президент поприветствовал учащихся направления «Наука» и стажеров «Сириуса», которыми стали победители международных олимпиад 2018–19 годов. Мероприятие состоялось в специальной аудитории для лекций, которая выстроена в виде небольшого амфитеатра и оборудована видеоэкраном.

Путин прибыл в новый корпус образовательного центра «Сириус»

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Автор: Анна Манц
#путин #школа #сириус

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