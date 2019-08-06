Министерство здоровой пропаганды предложили создать в РФ после блокировок СМИ в Wikipedia

Россия нуждается в создании федерального органа по «продвижению достижений нашей страны», считает глава Фонда защиты национальных ценностей, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Таким образом он ответил на блокировку руководством «Википедии» Федерального агентства новостей и других российских СМИ.

В интервью ФАН он заявил, что в России надо создать свою альтернативу «Википедии». По словам Малькевича, он сразу поддержал идею Минкомсвязи создать отечественный аналог этого интернет-ресурса, за что был подвергнут травле со стороны некоторых блогеров, которые доказывали, что «все уже придумано до нас».

Однако сейчас стало очевидно, что продукт подвержен регулировке под конкретные идеологические задачи, отметил глава ФЗНЦ.

«И дальше будут блокировать российские СМИ и всех пользователей, которые пытаются восстановить историческую правду в «Википедии», — уверен Малькевич.

Поэтому стране нужны альтернативные площадки, тексты для которой будет создаваться на грантовой основе.

Малькевич в беседе с корреспондентом ФАН также отметил, что нужно задуматься о создании органа массовых коммуникаций, который будет увлекательно и креативно заниматься здоровой пропагандой рассказывать о достижениях и культуре нашей страны.

Ранее стало известно, что интернет-энциклопедия «Википедия» заблокировала Федеральное агентство новостей и несколько других российских СМИ из-за несогласия с их информационной политикой.