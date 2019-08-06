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16:12   6 Августа 2019
Весь мир

Трамп заявил о финансовой привлекательности США для других стран

Трамп заявил о финансовой привлекательности США для других стран

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты занимают «очень прочную позицию» и финансово привлекательны для Китая и других стран. Об этом глава государства написал в своем Twitter во вторник, 6 августа. 

«Огромные суммы денег из Китая и других частей света вливаются в США Из соображений безопасности, для инвестиций и процентных ставок!», — говорится в сообщении.

По словам президента, в страну «в большом количестве» приезжают и компании. Трамп отметил, что за этим «приятно наблюдать». Ранее 1 августа глава Белого дома заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР общей стоимостью 300 миллиардов долларов.

После этого Народный банк Китая (ЦБ) пустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. По словам главы регулятора И Ган, Пекин не планирует делать курс юаня инструментом реагирования на торговый конфликт с Вашингтоном, а волатильность курса национальной валюты вызвана внешними факторами неопределенности.

При этом Минфин США внес Китай в список стран, манипулирующих валютой, и пригрозил разборками в ВТО. А Народный банк Китая предупредил, что такое решение вызовет потрясения на финансовом рынке.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #китай #трамп

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