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 Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ
16:57   6 Августа 2019
Весь мир

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Покидающая ЕС Британия по привычке потребовала лишить Россию права голоса в ПАСЕ

Великобритания продолжает настаивать на своих правилах в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), который намерена покинуть не позднее ноября 2019 года. Аналитики уверены, Лондон делает это по привычке. И от привычки будет непросто отвыкнуть. 

Глава британской делегации в ПАСЕ призвал пересмотреть решение о полномочиях России в ассамблее. Напомним, в июне 2019 года права РФ в ПАСЕ были восстановлены в полном объеме, несмотря на протесты Лондона и Киева. Гейл обвинил Москву в «нарушении» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявление главы английской делегации опубликовал в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон. 

«Я надеюсь, что Комитет министров рассмотрит этот вопрос в сентябре. И нам нужно будет вернуться к нему, когда Парламентская ассамблея соберется на свое заключительное пленарное заседание в начале октября», — приводит британский постпред слова Гейла.

Покидающая ЕС Британия по привычке играет в гаранта мира и требует ограничить РФ в ПАСЕ

Соавтор популярного telegram-канала о британской политике «Wheat fields of Theresa May» Марта Котовска считает, что Лондон и дальше по привычке будет считать себя частью Европы и гарантом мира по всем мире. 

«Несмотря на выход из Европейского союза и колебания, связанные с ним, Великобритания привыкла считать себя частью Европы и гарантом мира во всем мире. Именно поэтому не так давно бывший министр иностранных дел Джереми Хант поддержал право жителей Гонконга (бывшей британской колонии) на протесты», — отметила Марта Котовска в комментарии «Политике Сегодня». 

Лондон продолжает бездоказательно обвинять Россию в отравлении Скрипалей, считает, что Москва вмешивалась в выборы в США и использовала в своих интересах правые партии Австрии и Италии.  

«Великобритания [на этом фоне] сочла своим долгом вмешаться. Вполне возможно, что она станет делать это и после выхода из ЕС, просто по привычке. Однако после Brexit у неё, возможно, будет меньше инструментов давления, об этом не стоит забывать», — добавила аналитик.  

Покидающая ЕС Британия по привычке играет в гаранта мира и требует ограничить РФ в ПАСЕ

Борис Джонсон, ставший новым премьер-министром Великобритании вместо Терезы Мэй, так и не сумевшей осуществить выход страны из ЕС, обещал сделать это до конца октября 2019 года. И готов на вариант жесткого  Brexit, то есть без соглашения.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #великобритания #пасе #политика #весь мир

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