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15:53   6 Августа 2019
Россия

«Ростелеком» подал иск против Минкомсвязи на сумму более 300 миллионов рублей

«Ростелеком» подал иск против Минкомсвязи на сумму более 300 миллионов рублей

«Ростелеком» подал иск на сумму более 314,3 миллиона рублей против Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Арбитражный суд Москвы. Об этом 6 августа пишет ТАСС.

По данным картотеки арбитражных дел, третьими лицами по делу выступают МВД РФ, МИД РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Министерство транспорта РФ, Минобороны РФ.

Заявление в суд поступило 5 августа. Сумма исковых требований 314,3 миллиона рублей. Суть иска и его причины не указаны. 

Комментировать данную информацию в пресс-службе «Ростелекома» отказались. Комментарием министерства по иску компании ТАСС также пока не располагает. 

Ранее сообщалось, что «Ростех» и «Ростелеком» договорились развивать 5G в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #минкомсвязи #общество #ростелеком

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