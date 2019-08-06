«Ростелеком» подал иск против Минкомсвязи на сумму более 300 миллионов рублей

«Ростелеком» подал иск на сумму более 314,3 миллиона рублей против Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Арбитражный суд Москвы. Об этом 6 августа пишет ТАСС.

По данным картотеки арбитражных дел, третьими лицами по делу выступают МВД РФ, МИД РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Министерство транспорта РФ, Минобороны РФ.

Заявление в суд поступило 5 августа. Сумма исковых требований 314,3 миллиона рублей. Суть иска и его причины не указаны.

Комментировать данную информацию в пресс-службе «Ростелекома» отказались. Комментарием министерства по иску компании ТАСС также пока не располагает.

Ранее сообщалось, что «Ростех» и «Ростелеком» договорились развивать 5G в России.