Режим ЧС в Ачинске отменили

Режим чрезвычайной ситуации, который ввели из-за пожара на военном полигоне под Ачинском в Красноярском крае, снят.

Ранее во вторник в министерстве обороны сообщили о ликвидации огня на арсенале и прекращении детонации боеприпасов. В тушении участвовали десять самолетов Ил-76 и пять вертолетов Ми-8 Военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными конструкциями.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно данным, от инцидента пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.

По последним сообщениям Следственного комитета России, в происшествии восемь человек получили телесные травмы разной степени тяжести, еще один погиб. Ведомство возбудило уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием.