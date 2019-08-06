Один человек погиб в результате взрывов боеприпасов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу СК РФ во вторник, 6 августа.

Всего пострадали восемь человек. По данным следствия, взрывы на складе начались в результате пожара во время разгрузочных работ с боеприпасами.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим ЧС. Сейчас его отменили.

Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.