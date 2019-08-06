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15:55   6 Августа 2019
Россия

Выдвиженцу в МГД Руденко не хватило 903 подписи для регистрации кандидатом

Выдвиженцу в МГД Руденко не хватило 903 подписи для регистрации кандидатом

Рабочая группа ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб во вторник, 6 августа, порекомендовала комиссии не удовлетворять жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Александра Руденко на отказ в регистрации. Член Центризбиркома Антон Лопатин сказал, что жалобу Александра Руденко на решение Мосгоризбиркома от 30 июля и решение окружной избирательной комиссии по 42 округу оставили без удовлетворения.

Рабочая группа дополнительно зачла Руденко 39 подписей, однако ему все равно не хватает для регистрации еще 903. Всего достоверными признали 3,9 тысячи подписей. Также ЦИК не удовлетворил жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты МГД Константина Лисицы.

Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Серебрянская в пятницу, 2 августа, отозвала жалобу об отказе в регистрации из Центризбиркома в связи с недостаточным количеством собранных подписей.

МГИК не допустил некоторых кандидатов до выборов из-за большого количества поддельных подписей. Ранее полицейские обнаружили в столице цех по рисовке подписных листов в пользу оппозиционеров, в том числе за Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь вовсе сдала в московский избирком подписные листы, заполненные мертвецами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #центризбирком #регистрация #мосгордума

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