США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что американская сторона до сих пор не предоставила доказательств нарушения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) Россией, при этом отказалась обсуждать собственные нарушения условий документа.

Патрушев отметил, что проводил встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, с ним же встречался и президент РФ Владимир Путин. Никаких доказательств нарушений ДРСМД Россией Болтон не предоставил, утверждает Патрушев.

«Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения», — заявил Патрушев журналистам 6 августа.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Вашингтону было предложено посмотреть российскую ракету 9М729 в «закрытом режиме» — именно о ней говорило руководство США, предполагая, что данная модель якобы нарушает условия Договора. «Они от этого отказались», — сообщил Патрушев.

Он добавил, что главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимают тему стратегической безопасности «во время каждой встречи или беседы».

«Это вселяет надежду на то, что эта тема будет обсуждаться и все-таки будут какие-то позитивные шаги», — заключил Патрушев.

Ранее сообщилось, что Россия не ставит целью производство запрещенных ДРСМД ракет даже после выхода из соглашения США, а также не намерена размещать подобные ракеты первой.