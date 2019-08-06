Число преступлений в сфере высоких технологий увеличилось почти в полтора раза

Почти 118 тысяч преступлений в IT-сфере было зарегистрировано с начала 2019 года, следует из статистики преступности Генеральной прокуратуры. Пресс-служба ведомства распространила документ 6 августа.

Отмечается, что такое количество нарушений закона в сфере компьютерной информации или совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на 46,8 процентов больше показателей прошлого года.

В общей сложности, за шесть месяцев текущего года зафиксировали свыше миллиона преступлений в разных областях. Это почти на два процента больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Рост преступности произошел в 55 регионах России, тогда как в оставшихся 30 уровень, напротив, снизился.

Ранее стало известно, что по стране проходит тенденция на снижение числа убийств и покушений. Показатель упал на шесть с половиной процентов и составил немногим больше четырех тысяч случаев. Аналогичная ситуация происходит и в области умышленного причинения тяжкого вреда - 11,9 тысяч в прошлом году против 11,3 тысяч в текущем.