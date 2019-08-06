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15:28   6 Августа 2019
Россия

Цирк Запашных потерял 18 миллионов рублей после высказывания Доренко

Цирк Запашных потерял 18 миллионов рублей после высказывания Доренко

Большой московский цирк оценил ущерб от высказывания главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в адрес гендиректора цирка Эдгара Запашного в 17,9 миллиона рублей. Об этом 6 августа сообщает Rambler News, ссылаясь на адвоката Михаила Кузнецова. 

Во время программы «Подъем» Доренко в декабре прошлого года заявил, что дрессировщик показал ему тигра, «обдолбанного медикаментами». Журналист назвал Запашного «звереубийцей», его партнеров — живодерами и садистами, а цирк — пыточной. Услышавшие эфир посетители вскоре начали возвращать билеты назад. 

«Везде написано — после передачи Доренко против Запашных от 18-го числа, во всех заявлениях ссылка в той или иной редакции идет на это», — рассказал адвокат. 

Представители цирка в апреле решили подать иск о защите деловой репутации к радиостанции. С редакции они намерены взыскать 10 миллионов рублей. До смерти журналиста они планировали взыскать еще три миллиона лично с него. 

В мае стало известно о смерти Сергея Доренко, умершего в возрасте 59 лет. Журналисту стало внезапно плохо, когда он ехал на мотоцикле. Он скончался от разрыва аорты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #запашный #доренко

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