Цирк Запашных потерял 18 миллионов рублей после высказывания Доренко

Большой московский цирк оценил ущерб от высказывания главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в адрес гендиректора цирка Эдгара Запашного в 17,9 миллиона рублей. Об этом 6 августа сообщает Rambler News, ссылаясь на адвоката Михаила Кузнецова.

Во время программы «Подъем» Доренко в декабре прошлого года заявил, что дрессировщик показал ему тигра, «обдолбанного медикаментами». Журналист назвал Запашного «звереубийцей», его партнеров — живодерами и садистами, а цирк — пыточной. Услышавшие эфир посетители вскоре начали возвращать билеты назад.

«Везде написано — после передачи Доренко против Запашных от 18-го числа, во всех заявлениях ссылка в той или иной редакции идет на это», — рассказал адвокат.

Представители цирка в апреле решили подать иск о защите деловой репутации к радиостанции. С редакции они намерены взыскать 10 миллионов рублей. До смерти журналиста они планировали взыскать еще три миллиона лично с него.

В мае стало известно о смерти Сергея Доренко, умершего в возрасте 59 лет. Журналисту стало внезапно плохо, когда он ехал на мотоцикле. Он скончался от разрыва аорты.