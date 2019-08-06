Число убийств и покушений на убийство сократилось в РФ

Количество убийств и покушений на убийства в России в первом полугодии текущего года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, 6 августа.

Всего число таких преступлений сократилось с 4577 до 4281, свидетельствует статистика первых шести месяцев 2019 года. Кроме того, преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью стало на 5,2% меньше (их число сократилось с 11 983 до 11 361).