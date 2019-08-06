Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

 США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ
Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

 Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов
Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

 США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ
Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

 Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов
15:22   6 Августа 2019
Россия

Число убийств и покушений на убийство сократилось в РФ

Число убийств и покушений на убийство сократилось в РФ

Количество убийств и покушений на убийства в России в первом полугодии текущего года снизилось на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры во вторник, 6 августа.

Всего число таких преступлений сократилось с 4577 до 4281, свидетельствует статистика первых шести месяцев 2019 года. Кроме того, преступлений по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью стало на 5,2% меньше (их число сократилось с 11 983 до 11 361).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#убийство #генпрокуратура #преступления

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...