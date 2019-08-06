Провокации террористов сорвали перемирие в Идлибе
Командование сирийской арабской армии заявило, что постоянные провокации со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не оставили других вариантов — террористические группировки необходимо разгромить, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей. САА возобновила наступление на севере провинции Хама.
Военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии ФАН сказал, что вся ситуация в Идлибе, где сирийцы превратились в живой щит для террористов, результат американской политики. По его словам, Вашингтон заявлял о наличии в САР «умеренной и радикальной оппозиции», чем разделил боевиков.
«Американцы, по сути, говорят, что есть террористы «хорошие», а есть «плохие», но сколько мы ни обращались к ним с предложениями развести эти стороны и объяснить, как они делят врагов Сирии на «умеренных» и «радикальных» — ничего внятного они сказать не могли», — объяснил военный эксперт.
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