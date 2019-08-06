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15:38   6 Августа 2019
Весь мир

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

Глобальная энциклопедия «Википедия» стала инструментом современной политической информационной войны. 

Поводом усомниться в беспристрастности «Википедии» в отношении политической обстановки в России стала блокировка ресурсом сайта ФАН. Под удар также попали новостные издания «Невские новости», ФБА «Экономика сегодня» и «Журналистская правда».

Федеральное агентство новостей проводит расследования, касающиеся оппозиционных деятелей и преступной деятельности различных либералов, что стало для администрации «Википедии» поводом для блокировки данного СМИ.

Решение вызвало резонанс в обществе и заставило всех усомниться в непредвзятости интернет-энциклопедии. Стоит отметить, что одним из создателей сайта является американец Джимми Уэйлс, ранее уже оказывавший влияние на работу глобального ресурса из-за своих политических взглядов.

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

В 2011 году Уэйлс покинул жюри немецкой премии «Квадрига», которое присвоило премию Владимиру Путину. Из-за этого поступка члены жюри решили отказаться от вручения премии российскому политику, который тогда занимал пост главы Кабмина РФ.

С каждым годом на «Википедии» все больше отражалось влияние американской политической повестки США, что в конечном счете сделало ее инструментом информационной войны.

Изначально создатели «Википедии» гордились тем, что на их ресурс нельзя повлиять, так как организация существует за счет пожертвований. Однако в структуре «Википедии» все же нашлась лазейка для политических заказов, ведь фактические данные в статьях интернет-энциклопедии определяет целая группа людей, которые могут быть предвзяты.

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

Политическая ангажированность «Википедии» легко прослеживается по процедуре внесения правок в статьи. Подобная ситуация ранее произошла со столичным журналистом Андреем Графовым, который сделала порядка 700 правок в статьи энциклопедии. Отредактированные им материалы косвенно относились к деятельности российских либералов. В результате Графова заблокировали, хотя он вносил альтернативные фактические данные о различных событиях.

С ФАН произошла такая же история - факты о деятельности ряда либеральных деятелей в «Википедии» сочли нежелательными для их заказчиков. Это является свидетельством того, как интернет-ресурс, предоставляя однобокую информацию, оказывает влияние на общественное мнение в России.

Не смотря на произошедшее, ФАН и впредь намерен изобличать преступную деятельность представителей оппозиции и либерального движения в РФ.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #общество #википедия #фан #wikipedia

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