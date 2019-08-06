Авиабилеты из России за рубеж в среду подорожают на 2%
Авиабилеты из России за границу подорожают в среду, 7 августа, на 2%. Об этом сообщили в Туту.ру. В ночь со вторника курсы валют в системах бронирования изменятся, евро будет стоить 72,5 рубля.
Как отмечает сервис, изменения связаны с резолюцией IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта). Курс, по которому билеты выписываются сейчас — 71 рубль за евро. Билеты подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро).
«То есть, на каждые 1000 евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1500 рублей», — отметили в Туту.ру.
Разницу в цене заметят те, кто захочет купить билеты на рейсы большой дальности — например, в США или Юго-Восточную Азию. Стоимость авиаперевозок по России останется прежней.