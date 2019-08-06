Эрдоган анонсировал «новую стадию» в борьбе с терроризмом в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о начале новой стадии антитеррористической борьбы на севере Сирии: теперь руководство страны ждет от США и НАТО шагов, «соответствующих партнерским отношениям».

Ранее Эрдоган сообщал о планах турецких ВВС начать операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата, о чем Турция уведомила Москву и Вашингтон.

«Наша главная задача — очистить север Сирии от террористов. Мы ждем от США и НАТО шагов, которые соответствуют нашим партнерским отношениям. Наша борьба с терроризмом в Сирии, начатая в рамках операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», скоро перейдет в новую стадию», — сообщил Эрдоган на конференции турецких послов в Анкаре, цитируют РИА Новости.

Ранее сообщалось о попытках США и Турции использовать в своих целях ресурсы курдов, желающих обрести национальное государство. Курды проживают в Сирии в северных и северо-восточных районах республики — Турция не желает отдавать эти территории для создания национальной автономии.

Во вторник Эрдоган заявил, что тесный диалог РФ и Турции помог достичь большого прогресса в урегулировании сирийского конфликта и поспособствовал предотвращению гуманитарной катастрофы. Глава государства отметил, что Турция и Россия достигли высокого уровня отношений и по действиям в Сирии, и в сферах энергетики и туризма.