Разгонный блок «Бриз-М» успешно выведен с целевой орбиты спутника Минобороны

Разгонный блок «Бриз-М» успешно выведен с целевой орбиты космического аппарата, пишет во вторник РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по уводу разгонного блока «Бриз-М» с целевой орбиты космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России», — сообщили в департаменте.

По данным департамента, разгонному блоку придали импульсы, которые необходимы для увода его на орбиту высотой 36 тысяч километров, два включения двигателя.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что запущенный с космодрома Байконур военный спутник успешно выведен на орбиту.