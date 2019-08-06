Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

 США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ
Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

 Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов
Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

 США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ
Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

 Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов
14:56   6 Августа 2019
Россия

Разгонный блок «Бриз-М» успешно выведен с целевой орбиты спутника Минобороны

Разгонный блок «Бриз-М» успешно выведен с целевой орбиты спутника Минобороны

Разгонный блок «Бриз-М» успешно выведен с целевой орбиты космического аппарата, пишет во вторник РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства. 

«Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова Космических войск ВКС завершили проведение операций по уводу разгонного блока «Бриз-М» с целевой орбиты космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России», — сообщили в департаменте.

По данным департамента, разгонному блоку придали импульсы, которые необходимы для увода его на орбиту высотой 36 тысяч километров, два включения двигателя. 

Ранее в Минобороны России проинформировали, что запущенный с космодрома Байконур военный спутник успешно выведен на орбиту. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #общество #спутник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...