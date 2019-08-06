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14:31   6 Августа 2019
Россия

Четыре автомобиля столкнулись в Москве на Тверской улице

Четыре автомобиля столкнулись в Москве на Тверской улице

Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве. В результате ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах во вторник, 6 августа.

Инцидент произошел в 12.40 (мск). После аварии перекрыли две полосы из четырех в сторону области. Движение в районе ДТП сильно затруднено. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на месте происшествия работают экстренные службы.

В ЦОДД рекомендуют автомобилистам объезжать Тверскую улицу.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #гибдд #тверская улица

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