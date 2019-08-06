Кабмин РФ подготовит программу ремонта и реконструкции региональных мостов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 6 августа, поручил правительству подготовить программу ремонта и реконструкции региональных мостов, уделив внимание в первую очередь сооружениям, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях. Медведев провел заседание президиума Совета при российском лидере по стратегическому развитию и национальным проектам.
В ходе совещания рассмотрели ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам премьера, отдельная важная тема — ремонт и реконструкция как региональных, так и муниципальных мостов.
«Вместе с регионами правительству необходимо разработать программу и определить источники финансирования», — добавил Медведев.
Программу сформируют на основе сведений от регионов о состоянии мостов. Премьер попросил кабмин не затягивать работу, потому что в нескольких регионах мосты разрушились в результате стихийных бедствий.
Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами pic.twitter.com/tOTZdQL5oX— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 6 августа 2019 г.