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14:44   6 Августа 2019
Россия

Кабмин РФ подготовит программу ремонта и реконструкции региональных мостов

Кабмин РФ подготовит программу ремонта и реконструкции региональных мостов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 6 августа, поручил правительству подготовить программу ремонта и реконструкции региональных мостов, уделив внимание в первую очередь сооружениям, которые пострадали при чрезвычайных ситуациях. Медведев провел заседание президиума Совета при российском лидере по стратегическому развитию и национальным проектам​​​.

В ходе совещания рассмотрели ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам премьера, отдельная важная тема — ремонт и реконструкция как региональных, так и муниципальных мостов. 

«Вместе с регионами правительству необходимо разработать программу и определить источники финансирования», — добавил Медведев.

Программу сформируют на основе сведений от регионов о состоянии мостов. Премьер попросил кабмин не затягивать работу, потому что в нескольких регионах мосты разрушились в результате стихийных бедствий.

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Автор: Анатолий Кубарев
#медведев #правительство #мост #ремонт #чс

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