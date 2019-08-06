Путин приехал в Сочи на встречу с пострадавшими от паводков иркутянами

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сочи: сегодня он осмотрит новинки образовательного центра «Сириус», побеседует с главой Абхазии и встретится с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

В первой части дня президент осмотрит современный корпус «Школа» центра «Сириус», достроенный в марте — оборудованное технологическими новинками здание площадью в девять тысяч квадратных километров предназначено для обучения по профильным программам, в том числе по инженерно-математическим и химико-биологическим направлениям.

В своей рабочей резиденции «Бочаров ручей» Путин проведет встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой накануне 110-летней годовщины независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с РФ. В беседе будет обсуждаться расширение социально-экономического сотрудничества между государствами.

Далее президент РФ встретится с пострадавшими от наводнения в Иркутской области, отдыхающими сейчас в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс» — поручение организовать отдых для детей из пострадавших семей дал глава государства 29 июня.

Ранее Путин поручил рассмотреть возможность создания новых производств в городе Тулуне Иркутской области, пострадавшем ранее от июньского наводнения. Такое решение принял президент с целью создать новые рабочие места в регионе и снизить «монопрофильность экономики» области.