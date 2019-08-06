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14:22   6 Августа 2019
Весь мир

Свыше 840 мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала 2019 года

Свыше 840 мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала 2019 года

Официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман во вторник, 6 августа, сообщил, что свыше 840 мигрантов и беженцев погибли в Средиземном море с начала 2019 года. По его словам, люди пытались добраться до европейских берегов.

По информации МОМ, всего с начала 2019 года в Европу по Средиземному морю прибыло 39 тысяч 289 мигрантов и беженцев​​​, что на 34 процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Больше всего мигрантов и беженцев ​​​прибыло в Грецию и Испанию — 18 тысяч 947 человек и 13 тысяч 568 человек соответственно.

Всего на пути в Европу погибли или пропали без вести 840 человек. В 2018 году за аналогичный период погибли 1517 человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мигранты #беженцы #погибли #средиземное море #мом

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