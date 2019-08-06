Московская прокуратура требует лишить родительских прав участников несогласованной акции 27 июля в центре столицы, которые пришли на мероприятие с ребенком. Об этом 6 августа сообщили в самой прокуратуре.

«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — подчеркнули в прокуратуре.

По мнению ведомства, супруги злоупотребили своими родительскими правами и эксплуатировали ребенка, не учитывая его интересы. По этому факту прокурор направил в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении их малолетнего сына.

Семейная пара пришла на несанкционированный митинг 27 июля с сыном в возрасте одного года. Отец мальчика при этом не сможет голосовать на предстоящих сентябрьских выборах, потому что имеет только временную регистрацию.

Также прокуратура осуществляет проверки и в отношении других лиц, участвовавших в несогласованных акциях с малолетними детьми.

Ранее в центре столицы на несогласованной акции были задержаны более 1 000 человек. На прошедшем 3 августа незаконном митинге Росгвардия задержала примерно 600 участников.