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14:28   6 Августа 2019
Политика

Прокуратура потребовала отобрать сына у пары, передавшей его участнику незаконного митинга

Прокуратура потребовала отобрать сына у пары, передавшей его участнику незаконного митинга

Московская прокуратура требует лишить родительских прав участников несогласованной акции 27 июля в центре столицы, которые пришли на мероприятие с ребенком. Об этом 6 августа сообщили в самой прокуратуре.

«В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда», — подчеркнули в прокуратуре.

По мнению ведомства, супруги злоупотребили своими родительскими правами и эксплуатировали ребенка, не учитывая его интересы. По этому факту прокурор направил в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении их малолетнего сына.

Семейная пара пришла на несанкционированный митинг 27 июля с сыном в возрасте одного года. Отец мальчика при этом не сможет голосовать на предстоящих сентябрьских выборах, потому что имеет только временную регистрацию. 

Также прокуратура осуществляет проверки и в отношении других лиц, участвовавших в несогласованных акциях с малолетними детьми. 

Ранее в центре столицы на несогласованной акции были задержаны более 1 000 человек. На прошедшем 3 августа незаконном митинге Росгвардия задержала примерно 600 участников. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #прокуратура #политика #общество #несогласованный митинг

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