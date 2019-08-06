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14:28   6 Августа 2019
Россия

ГП выявила факты намеренного поджога лесных массивов в Приангарье

ГП выявила факты намеренного поджога лесных массивов в Приангарье

Леса Иркутской области поджигали намеренно, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной 6 августа. Он отметил, что пожары могли использовать для «прикрытия» незаконной вырубки.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных», — добавил представитель.

Накануне, 5 августа, прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что региональные правительства предоставляли недостоверную статистику по лесным пожарам. В частности, искажения касались данных о времени ликвидации пожаров, расстояния до населенных пунктов и возгораний. Это не позволило федеральным властям и профильным ведомства эффективно отреагировать на угрозу.

ГП выявила факты намеренного поджога лесных массивов в Приангарье

1 августа премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел до 1 ноября проверить возможность намеренного поджога леса для сокрытия незаконной вырубки.

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Автор: Анна Манц
#генпрокуратура #иркутская область #поджог #лесной пожар

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