ГП выявила факты намеренного поджога лесных массивов в Приангарье

Леса Иркутской области поджигали намеренно, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной 6 августа. Он отметил, что пожары могли использовать для «прикрытия» незаконной вырубки.

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных», — добавил представитель.

Накануне, 5 августа, прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов заявил, что региональные правительства предоставляли недостоверную статистику по лесным пожарам. В частности, искажения касались данных о времени ликвидации пожаров, расстояния до населенных пунктов и возгораний. Это не позволило федеральным властям и профильным ведомства эффективно отреагировать на угрозу.

1 августа премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и министерству внутренних дел до 1 ноября проверить возможность намеренного поджога леса для сокрытия незаконной вырубки.