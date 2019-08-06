Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Рекультивация полигона «Новоселки» в Выборгском районе Петербурга может стать выгодной для города. В этом уверен председатель саморегулирующей организации «Санкт-Петербургская Ассоциация рециклинга» Всеволод Хмыров. В комментарии для «Политики Сегодня» эксперт назвал проект по ликвидации свалки и восстановлению плодородия почвы «абсолютно правильным».

Полигон твердых бытовых отходов «Новоселки» начал работать еще в 1970-х годах. Тогда он находился за городской чертой. Однако за 30 с лишним лет его площадь разрослась до 80 га, а высота увеличилась на 20-30 метров. Город в свою очередь также расширялся. Жители близлежащих кварталов стали жаловаться на неприятный запах с объекта.

В 2017 году полигон закрыли на прием отходов. Год спустя началась его рекультивация. Проект, рассчитанный на семь лет, одобрили природоохранные организации, эксперты, жители Петербурга. Тем не менее, тема остается одной из острых — жители регулярно обращаются к Беглову в соцсетях. 6 августа действующий градоначальник лично проинспектировал ход работ.

«Удалось сделать многое. Укрытие свалки. Вы заметили, здесь уже нет птиц. Сюда завозится только грунт для укрытия и никакого мусора. К сентябрю 2020 года мы завершим укрытие газона всего полигона. В социальных сетях часто жалуются на запах, но мусор сюда уже не сводится», – сообщил Александр Беглов по итогам инспекции.

Он заверил, что к концу года решат проблему с запахом. Горожане могут лично убедиться в том, что мусор на полигон уже не завозится: на территории установлены камеры видеонаблюдения и обеспечена онлайн-трансляция.

До 2020 год должен завершиться первый, технологический, этап рекультивации: "тело" полигона выравнивается и закрывается защитным изолирующим слоем с применением современных материалов. Во время второго, биологического, этапа на объект завезут плодородную почву, посеют траву и высадят кусты. В 2018 году на работы было выделено 157 миллионов рублей, в 2019 — 300 миллионов, в 2020 — 300 миллионов рублей.

«Принято совершенно принято правильное решение о его рекультивации, — комментирует Всеволод Хмыров. — Это напрямую влияет на здоровье человека, на экологию. Нужны оптимальные деньги, которые предусматривают выполнение ряда мероприятий, прежде всего, связанных с закрытием тела полигона с предупреждением пожарной безопасности. Второй момент — предупреждение загазованности и влияния на природу за счет системы дегазации. Система должна быть умной».

Хмыров считает, что город может еще и заработать на рекультивации.

«Рекультивация состоит из того, что тело полигона закрывается инертными материалами, а верхний слой — для засеивания травой, кустарникам — грунтом. Когда дома строятся, вывозятся грунты. Строители вывозят их на большие расстояния, в специально предназначенные места. А здесь территория полигона, которую надо приводить в порядок. Строители будут с удовольствием платить за это», — поделился соображениями эксперт.

Во время инспекции врио губернатора подтвердил намерение ускорить ликвидацию стихийных несанкционированных свалок на территории Петербурга.

«Если Александр Дмитриевич заявил о том, что город серьезно намерен это явление побороть, я только поддерживаю его и мы всячески поможем ему в этом деле. Если это подразумевает комплекс выгодных, экономически целесообразных и технологически выверенных мероприятий. Нам всем должно быть выгодно жить в чистоте», — поддержал Хмыров.

В частности, глава «Ассоциации рециклинга» предложил создать рабочий координационный орган, который бы взаимодействовал с комитетом по благоустройству, по природопользованию, Росприроднадзором, Роспотребнадзором и технадзором.