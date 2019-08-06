В ОП РФ отреагировали на избирательную блокировку стримов с незаконных митингов в Москве

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич напомнил, что сервис YouTube 3 августа неоднократно подвергал блокировке онлайн-трансляции с незаконной акции в Москве.

На митинге ведущие интернет-проект «Политика сегодня» блогер Илиас Меркури и журналистка Леся Рябцева рассказывали, как участники шествий пытались устраивать провокации.

Как отметил Малькевич, важно, чтобы граждане знали, что происходит с так называемой американской свободой слова, которая не деле очень избирательна.

Он рассказал, что популярный видеохостинг еще до начала трансляции дважды ее заблокировал за якобы размещение недопустимого контента, хотя зрителям показывалась только заставка.

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот в чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны», — заявил Малькевич.

Член ОП РФ также выразил уверенность, что России необходимы свои собственные аналоги YouTube и «Википедия».

Илиас Меркури также прокомментировал блокировку своей трансляции с незаконной акции в Москве. Он написал в Facebook, что видеохостинг забанил его и Лесю Рябцеву еще до начала стрима.Он выразил мнение, что такие действия являются прямой попыткой вмешательства во внутреннюю политику России.

Рябцева тоже напомнила о несправедливом поведении YouTube по отношению к ее попытки транслировать незаконный митинг 3 августа на своем канале в Telegram.

«Избирательная демократия и избирательная свобода слово — новый черный, а мне такой черный не нравится», - написала она.

Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян отметил, что YouTube не понравилось, что объективный взгляд на происходящее на акции в субботу увидели бы слишком много людей.