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14:11   6 Августа 2019
Весь мир

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

Турецкий лидер Тайип Эрдоган во вторник, 6 августа,  в ходе конференции заявил, что Анкара и Москва, поддерживая тесный диалог во многих областях, не только достигли большого прогресса в сирийском урегулировании, но и предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе. По его словам, Турция и РФ и по Сирии, и от энергетики до туризма находятся в близких отношениях.

«К концу 2019 года мы закончим строительство газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдет в Европу», — напомнил Эрдоган.

Турция и РФ достигли значительного прогресса в Сирии — предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе, продолжил Эрдоган. Также процесс формирования конституционного комитета в САР близок к завершению.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #идлиб #турция #эрдоган

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