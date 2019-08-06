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14:17   6 Августа 2019
Россия

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Московский городской суд признал законным арест на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за организацию незаконной акции в центре столицы 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 6 августа. 

Ранее суд на 10 суток арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Мосгоризбирком и окружная комиссия не зарегистрировали соратника Алексея Навального кандидатом в депутаты МГД из-за высокого процента брака в подписных листах. По такой же причине отказы получили и другие оппозиционеры. «Независимые кандидаты» устроили незаконные акции, пытаясь добиться регистрации на выборах вопреки наличию фальшивых подписей.

Напомним, что ранее полиция обнаружила в Москве цех по рисовке подписных листов в пользу оппозиционеров, в том числе за Яшина. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами.

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Автор: Саида Габиева
#суд #арест #выборы #яшин

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