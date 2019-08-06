Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Московский городской суд признал законным арест на 10 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за организацию незаконной акции в центре столицы 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда во вторник, 6 августа.

Ранее суд на 10 суток арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Мосгоризбирком и окружная комиссия не зарегистрировали соратника Алексея Навального кандидатом в депутаты МГД из-за высокого процента брака в подписных листах. По такой же причине отказы получили и другие оппозиционеры. «Независимые кандидаты» устроили незаконные акции, пытаясь добиться регистрации на выборах вопреки наличию фальшивых подписей.

Напомним, что ранее полиция обнаружила в Москве цех по рисовке подписных листов в пользу оппозиционеров, в том числе за Яшина. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами.