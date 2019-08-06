Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

МИД Китая предупредил США об ответных мерах, если американские ракеты наземного базирования появятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который включает в себя все государства, расположенные на побережье Тихого океана и непосредственно внутри него.

«Мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

В Поднебесной надеются, что США не будут совершать действия, которые «подрывают международный и региональным мир». О намерении разместить ракеты в Азии в минувшую субботу (на следующий день после выхода США из договора ДРСМД) заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Я бы хотел [разместить ракеты] в течение месяцев... но такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете», — заявил он журналистам.

В беседе с «Политикой Сегодня» военный эксперт и полковник Виктор Литовкин предположил, что США намеренно вышли из договора РСМД, чтобы нанести удар по китайской экономике и военной промышленности.

«Китай представляет для США серьезного конкурента в этих областях. И где-то даже обгоняет Соединенные штаты. Вашингтону это не нравится», — уточнил Литовкин.

Пока неизвестно, где Пентагон решит разместить ракеты и пойдет ли на такой шаг. Литовкин предположил, что ракеты могут появиться на японских островах или в Южной Корее.

«Далее может быть Австралия или где-то в районе Филиппин. Эти страны не смогут отказаться от американского решения. Кто-то из них являются союзником США, а кто-то сильно зависим от них», — пояснил полковник.

Пентагон давит на Китай и по другой причине, как уверяет эксперт. Американцы намерены добиться подписания ДРСМД с Китаем. Договор обяжет КНР уничтожить свои ракеты средней и меньшей дальности.

«Ничего удивительного в поведении США здесь не наблюдается. Это как когда-то в Йемене голову человеку отрубали не сразу, а только через семь ударов. Это было актом милосердия, поскольку человек не сразу расстается с жизнью. Когда собаке обрезают хвост не сразу, а по частям. Такой прием применяют американские политики. Понятно, что угрожать Китаю они никак не могут с других регионов», — уверен Литовкин.

Сегодня Китай располагает мощными ракетами, которые может применить в любой момент. К примеру, DF-41 — считается самой мощной китайской ракетой. Ее дальность, согласно различным источникам, составляет от 13 до 15 тысяч километров. Поэтому зеркальные меры Китая в отношении США возможны, резюмировал собеседник агентства.