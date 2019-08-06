Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

 США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ
Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

 Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов
Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

Эксперт объяснил, как рекультивация полигона «Новоселки» принесет доход Петербургу

 США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ

США не доказали нарушение ДРСМД Россией, заявили в Совбезе РФ
Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

«Независимая» Wikipedia оказалась оружием антироссийской пропаганды

 Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов
15:04   6 Августа 2019
Весь мир

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

Военный эксперт сравнил угрозы США Китаю с отрубанием головы в семь ударов

МИД Китая предупредил США об ответных мерах, если американские ракеты наземного базирования появятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который включает в себя все государства, расположенные на побережье Тихого океана и непосредственно внутри него.

«Мы примем все необходимые меры для решительной защиты своих интересов безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

В Поднебесной надеются, что США не будут совершать действия, которые «подрывают международный и региональным мир». О намерении разместить ракеты в Азии в минувшую субботу (на следующий день после выхода США из договора ДРСМД) заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Я бы хотел [разместить ракеты] в течение месяцев... но такие процессы могут занять больше времени, чем вы ожидаете», — заявил он журналистам.

В беседе с «Политикой Сегодня» военный эксперт и полковник Виктор Литовкин предположил, что США намеренно вышли из договора РСМД, чтобы нанести удар по китайской экономике и военной промышленности.

«Китай представляет для США серьезного конкурента в этих областях. И где-то даже обгоняет Соединенные штаты. Вашингтону это не нравится», — уточнил Литовкин.

США намерены разместить ракеты в АТР в надежде на подписание аналога ДРСМД с Китаем

Пока неизвестно, где Пентагон решит разместить ракеты и пойдет ли на такой шаг. Литовкин предположил, что ракеты могут появиться на японских островах или в Южной Корее.

«Далее может быть Австралия или где-то в районе Филиппин. Эти страны не смогут отказаться от американского решения. Кто-то из них являются союзником США, а кто-то сильно зависим от них», — пояснил полковник.

Пентагон давит на Китай и по другой причине, как уверяет эксперт. Американцы намерены добиться подписания ДРСМД с Китаем. Договор обяжет КНР уничтожить свои ракеты средней и меньшей дальности.

«Ничего удивительного в поведении США здесь не наблюдается. Это как когда-то в Йемене голову человеку отрубали не сразу, а только через семь ударов. Это было актом милосердия, поскольку человек не сразу расстается с жизнью. Когда собаке обрезают хвост не сразу, а по частям. Такой прием применяют американские политики. Понятно, что угрожать Китаю они никак не могут с других регионов», — уверен Литовкин.

Сегодня Китай располагает мощными ракетами, которые может применить в любой момент. К примеру, DF-41 — считается самой мощной китайской ракетой. Ее дальность, согласно различным источникам, составляет от 13 до 15 тысяч километров. Поэтому зеркальные меры Китая в отношении США возможны, резюмировал собеседник агентства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#сша #пентагон #китай #военная сфера #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...