Суд оставил под арестом экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Срок содержания под стражей бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова по делу о хищении более 11 миллиардов рублей продлен судом еще на шесть месяцев.

Защита просила остановить уголовное преследование в отношении Кузнецова из-за истекшего срока давности — он находится под арестом семь лет. Сторона обвинения ходатайствовала о продлении срока ареста.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — сообщила судья Басманного суда Москвы Ирина Вырышева, цитируют РИА Новости.

В феврале текущего года экс-министра экстрадировали из Франции в Россию: осложняясь долгим сокрытием подозреваемого за границей, расследование шло десять лет. Защита Кузнецова утверждала, что он не знал о заведенном уголовном деле и розыске, поскольку проживал в другой стране.

«О факте ведения уголовного дела и розыске он не знал, поскольку проживал за территорией России, просим прекратить уголовное преследование за истечением срока давности», — заявил адвокат Леонид Карпов.

Следствие считает, что с 2005 по 2008 годы Кузнецов вместе с некоторыми другими региональными правительственными чиновниками расхищал муниципальную собственность, а также завладел правом требования задолженностей у компаний ЖКХ и муниципальных заведений. Общая сумма похищенного — около 12 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось об аресте бывшего заместителя мэра Смоленска и еще пяти фигурантов по подозрению в получении взяткой полутора миллиона рублей.