Заражения клещевым боррелиозом зафиксировали в Подмосковье

Единичные случаи заражения клещевым боррелиозом или, как его еще называют, болезнью Лайма зарегистрировали в Московской области, рассказали в региональной Роспотребнадзоре 6 августа. Вместе с тем, за прошедшую неделю из-за присасывания клещей в медицинские учреждения региона обратились свыше двух тысяч пациентов, отмечается на сайте службы.

29 июля эта цифра также была на уровне среднемноголетних значений. Тогда Роспотребнадзор напомнил, что укус паукообразных чаще всего происходит в лесу, деревнях или на дачах. Более 3,1 тысяч гектар зеленых насаждений были обработаны акарицидными средствами.

В апреле глава подмосковного министерства здравоохранения Дмитрий Матвеев отмечал важность профилактических мер, чтобы избежать присасывания клещей. Прежде всего, необходимо правильно одеваться и использовать специальные средства. Министр также указывал, что при укусе не стоит избавляться от паукообразного самостоятельно — лучше обратиться в больницу.

К середине лета порядка 2,7 миллионов россиян привились от клещевого энцефалита. Всего же в планах вакцинировать 3,1 миллиона человек. Вместе с тем, на телевидении показали 2,2 тысячи сюжетов на данную тему, опубликовали более пяти тысяч сообщений и издали почти 500 тысяч памяток.