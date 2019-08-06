Прокуратура Москвы проверит факты участия детей в незаконных акциях

Прокуратура Москвы инициировала проверку из-за участия лиц с детьми и несовершеннолетних в незаконных митингах 27 июля и 3 августа. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным полиции, на незаконный митинг 3 августа в Москве вышли порядка 1500 человек, около 600 задержали за различные нарушения.

Не согласованный с властями Москвы митинг 27 июля задержали 1074 человека. СК РФ завел уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Ранее зарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Олеся Рябцева предложила привлекать к административной ответственности тех родителей, чьи дети посещают незаконные мероприятия. Кандидат от партии «Справедливая Россия» считает, что блогер Алексей Навальный пользуется школьниками, романтизируя протесты.

Незаконные акции в Москве прошли, после того, как МГИК отказался регистрировать кандидатами в МГД Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова - у них был выявлен высокий процент брака и фальшикок, а также подписи «мертвых душ».

Напомним, что 3 августа Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторную организацию незаконного митинга и за призывы к беспорядкам. Ее не допустили к выборам из-за высокого процента брака в подписях - в ее подписных листах были обнаружены автографы «усопших», а также подписи несуществующих граждан.