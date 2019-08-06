Полиция задержала банду подпольных оружейников в Ростове-на-Дону

Полицейские задержали в Ростовской области участников банды, которая занималась подпольным производством и сбытом оружия. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк во вторник, 6 августа.

Правоохранители задержали трех безработных местных жителей. Один из них уже имел судимость за такое преступление. Стражи правопорядка изъяли три изготовленных кустарно пистолета, запчасти к оружию и боеприпасы.

Заведено уголовное дело.