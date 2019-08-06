Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь
Глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин во вторник, 6 августа, сообщила, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини прилетит в Минск в октябре. По ее словам, уже обсудили даты визита с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем.
«Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре», — сказала Андреа Викторин в ходе встречи с белорусским премьером Сергеем Румасом.
В понедельник, 5 августа, глава европейского представительства в Белоруссии отмечала, что Федерика Могерини прилетит в Минск осенью в связи с ожидаемым подписанием соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии между Европейским союзом и республикой.
На консультациях с почетными консулами #Беларусь в #Бангладеш, #Индия, #ШриЛанка, #Непал достигнуты договоренности о развитии торгово-экономических связей и реализации двусторонних проектов в гуманитарных областях, включая образование, культурные обмены, туризм pic.twitter.com/T0ZuxzinDJ— МИД Беларуси ???????? (@BelarusMID) 5 августа 2019 г.