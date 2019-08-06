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13:42   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин во вторник, 6 августа, сообщила, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини прилетит в Минск в октябре. По ее словам, уже обсудили даты визита с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем.

«Федерика Могерини собирается посетить Минск в октябре», — сказала Андреа Викторин в ходе встречи с белорусским премьером Сергеем Румасом.

В понедельник, 5 августа, глава европейского представительства в Белоруссии отмечала, что Федерика Могерини прилетит в Минск осенью в связи с ожидаемым подписанием соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии между Европейским союзом и республикой.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #белоруссия #могерини #общество

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