Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

 Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

 Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
14:09   6 Августа 2019
Россия

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов предложил увеличить размер суточных в командировках для госслужащих в десять раз. Об этом он заявил 6 августа Агентству городских новостей «Москва». 

Депутат назвал действующие выплаты в размере 100 рублей архаизмом и рудиментом. 

«Надо взять определенную норму. Есть средний чек в ресторане, в кафе, в столовой, в субъекте. Опять-таки, человек же не может ездить по всему городу, приехав в субъект, и искать самую дешевую столовую», — заявил он. 

Ранее госслужащие пожаловались на маленькие командировочные.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #госслужащие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...