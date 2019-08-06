Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов предложил увеличить размер суточных в командировках для госслужащих в десять раз. Об этом он заявил 6 августа Агентству городских новостей «Москва».

Депутат назвал действующие выплаты в размере 100 рублей архаизмом и рудиментом.

«Надо взять определенную норму. Есть средний чек в ресторане, в кафе, в столовой, в субъекте. Опять-таки, человек же не может ездить по всему городу, приехав в субъект, и искать самую дешевую столовую», — заявил он.

Ранее госслужащие пожаловались на маленькие командировочные.