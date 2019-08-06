Беспилотник США заметили у границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk Военно-воздушных сил США пролетел вдоль границ Калининградской области, следует из данных Plane Radar 6 августа.

БЛА взлетел с авиационной базы НАТО Сигонелла на территории Италии. В 9.30 по московскому времени его зафиксировали в воздушном пространстве Польши.

В 10.13 он уже пролетал в небе Литвы.

10:13 мск. Разведывательный полёт вдоль границы Калининградской???????? области, в воздушном пространстве Литвы????????. pic.twitter.com/cnXDMBBIMa — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 6, 2019

Беспилотник в 13.25 пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

13:25 мск. Разведывательный полёт вдоль границы Псковской???????? и ленинградской областей, в воздушном пространстве Латвии???????? и Эстонии????????. pic.twitter.com/GMf8oKYZGb — PlaneRadar (@ua4wiy_) August 6, 2019

Кроме этого, в 11.00 на радарах появился еще один самолет радиоэлектронной разведки Американских войск — Boeing RC-135U Combat Sent, который провел разведку вдоль российской части побережья Черного моря.

Реальное фото этого борта над Чёрным морем. pic.twitter.com/zbxvNvNGav — PlaneRadar (@ua4wiy_) December 17, 2018

Разведдеятельность иностранных воздушных средств у российских границ и военных объектов в последнее время активизировалась. Военные летательные аппараты других стран регулярно приближаются к Балтийскому морю, крымскому полуострову, Краснодарскому краю и базам Военных Сил РФ в Сирии.

Ранее министерство обороны России призывало Вашингтон перестать проводить подобные операции, однако Пентагон не собирается прекращать разведку. Согласно данным ведомства, в первую неделю августа у границ РФ было замечено 39 воздушных суден войск НАТО.