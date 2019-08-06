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13:25   6 Августа 2019
Россия

Более ста километров дороги восстановили после паводка в Приамурье

Более ста километров дороги восстановили после паводка в Приамурье

Специалисты восстановили более 107 километров размытой дороги из 500 километров подтопленных трасс после дождевого паводка в Амурской области. Об этом говорится в информационном сообщении регионального Министерства транспорта.

«Дорожному хозяйству области нанесен существенный ущерб — размыто и подтоплено свыше 500 км дорог. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках Амурской области подтоплению и разрушению подверглись территории 15 районов. Восстановлено более 107 км региональных дорог, разрушенных паводком и дождями», — сказано в сообщении ведомства.

Со ссылкой на заявление первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Валерия Ухова говорится, что больше всего от подтопления пострадали Селемджинский и Мазановский районы, также повреждена трасса «Веденовка – Февральск», а заблокированный паводком въезд к селу Норск до сих пор не открыт.

«Следующим этапом будет восстановление дорог, затем после дополнительного финансирования мы будем планировать ремонт мостов и отдельных участков», — заявил Ухов.

Более ста километров дороги восстановили после паводка в Приамурье

Полностью восстановить дороги и выяснить сумму ущерба будет возможно после полного схода воды с затопленных районов — тогда будет виден весь объем разрушений, уточнил замминистра.

Ранее, 2 августа, правительство Амурской области сообщило о 39 населенных пунктах, оказавшихся под водой. Сейчас в регионе действует режим чрезвычайной ситуации: напомним, с 25 по 30 июня из-за прохождения паводка на реке Селемджа началось затопление жилых домов и федеральных дорог в Приамурье.

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Автор: Тимофей Булочкин
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