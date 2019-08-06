Интенсивность паводка на Колыме побила столетний рекорд

Интенсивность паводка на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах в Магаданской области побила рекорд с 1939 года. Об этом заявила глава отдела водных ресурсов Ленского бассейнового водного управления по региону Лариса Малькова во вторник, 6 августа.

По ее словам, приток воды составил 11 тысяч кубометров в секунду. Ситуация с паводком продолжает оставаться сложной. Власти Тенькинского и Сусуманского округов объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей, размытия дорог и высокого уровня уровнем воды в реках. Федеральная трасса «Колыма на 1562 километре закрыта. Часть региональной дороги Палатка-Кулу-Нексикан размыта на нескольких участках. Аэропорт Магадана временно не принимает самолеты.

Экстренные службы предупреждают о сильных дождях. Они рекомендуют властям и дорожникам готовиться к возможной ликвидации ЧС.