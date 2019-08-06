Российские военные лидируют в конкурсе «Рембат» Армейских игр

Российские военные занимают первое место на конкурсе «Рембат» в рамках Армейских международных игр - 2019.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Отмечается, что российская команда лидирует на конкурсе специалистов ремонтных подразделений после индивидуальной гонки. На втором месте военные из Узбекистана, третье место - за военнослужащими из Лаоса.

Соревнования «Рембат» проходят на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института с 4 по 10 августа. Среди участников - военные Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи, Иордании и РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные в рамках конкурса приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80.