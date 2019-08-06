Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Президент Украины Владимир Зеленский получил за июль менее трех тысяч долларов, а руководство офиса главы государства работает бесплатно третий месяц. Об этом 6 августа сообщают «Украинские новости», ссылаясь на Государственное управление делами.

В Госуправлении делами сообщили, что зарплата Зеленского за июль 2019 года составила почти 1,2 тысячи долларов. Отмечается, что президенту не установлено других составляющих зарплаты — надбавок и премий. За июль глава государства получит 22540 гривен.

«Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в июле 2019 года не начислялась», — сказано в ответе Госуправления делами.

Украинское агентство пишет, что Тимошенко, Костюк, Трофимов, Богдан были назначены в президентскую администрацию 21 мая, Пристайко — 22 мая, Гончарук — 28 мая. Все они были переведены в офис президента с 25 июня.

По данным Госуправления делами, перечисленным лицам зарплата не начислялась вообще.