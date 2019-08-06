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13:19   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Президент Украины Владимир Зеленский получил за июль менее трех тысяч долларов, а руководство офиса главы государства работает бесплатно третий месяц. Об этом 6 августа сообщают «Украинские новости», ссылаясь на Государственное управление делами. 

В Госуправлении делами сообщили, что зарплата Зеленского за июль 2019 года составила почти 1,2 тысячи долларов. Отмечается, что президенту не установлено других составляющих зарплаты — надбавок и премий. За июль глава государства получит 22540 гривен. 

«Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в июле 2019 года не начислялась», — сказано в ответе Госуправления делами. 

Украинское агентство пишет, что Тимошенко, Костюк, Трофимов, Богдан были назначены в президентскую администрацию 21 мая, Пристайко — 22 мая, Гончарук — 28 мая. Все они были переведены в офис президента с 25 июня. 

По данным Госуправления делами, перечисленным лицам зарплата не начислялась вообще. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #зеленский

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