Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

 Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

 Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
13:13   6 Августа 2019
Россия

Ключевого спонсора Навального вызвали на допрос в Испании по подозрению в мошенничестве

Ключевого спонсора Навального вызвали на допрос в Испании по подозрению в мошенничестве

Один из богатейших людей по версии Forbes Михаил Фридман подозревается в мошенничестве на территории Испании. Правоохранители вызвали его на допрос, сообщил El Pais.

Согласно данным испанской антикоррупционной прокуратуры, олигарх имеет отношение к доведению до банкротства технологической компании Zed WorldWide. Являясь акционером организации, он инициировал ряд действий, чтобы разорить ее, а после выкупить за 20 миллионов евро, считает следствие.

«Федеральное агентство новостей» напомнило, что Фридман имеет гражданство Израиля. Проживая в Лондоне, он успешно ведет предпринимательскую деятельность на территориях России и Украины.

В частности, в РФ Фридман щедро спонсирует блогера Алексея Навального и всю его группировку. Делает это олигарх через предоставления счета для теневых операций в финансовом учреждении «Альфа-Групп», совладельцем которого и является. Взамен же Навальный не проводит свои «расследования» в отношении спонсора. Кроме этого, «богатей» финансово поддерживал украинский националистический батальон «Азов», помог в героизации экстремистов «Правого сектора»* и других националистов.

* «Правый сектор» — экстремистская группировка, запрещена на территории России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#допрос #мошенничество #испания #навальный #фридман

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...