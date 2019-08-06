Ключевого спонсора Навального вызвали на допрос в Испании по подозрению в мошенничестве

Один из богатейших людей по версии Forbes Михаил Фридман подозревается в мошенничестве на территории Испании. Правоохранители вызвали его на допрос, сообщил El Pais.

Согласно данным испанской антикоррупционной прокуратуры, олигарх имеет отношение к доведению до банкротства технологической компании Zed WorldWide. Являясь акционером организации, он инициировал ряд действий, чтобы разорить ее, а после выкупить за 20 миллионов евро, считает следствие.

«Федеральное агентство новостей» напомнило, что Фридман имеет гражданство Израиля. Проживая в Лондоне, он успешно ведет предпринимательскую деятельность на территориях России и Украины.

В частности, в РФ Фридман щедро спонсирует блогера Алексея Навального и всю его группировку. Делает это олигарх через предоставления счета для теневых операций в финансовом учреждении «Альфа-Групп», совладельцем которого и является. Взамен же Навальный не проводит свои «расследования» в отношении спонсора. Кроме этого, «богатей» финансово поддерживал украинский националистический батальон «Азов», помог в героизации экстремистов «Правого сектора»* и других националистов.

* «Правый сектор» — экстремистская группировка, запрещена на территории России.