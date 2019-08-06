Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

 Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

Арест разжигавшего беспорядки 27 июля Ильи Яшина Мосгорсуд признал законным

 Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Депутат предложил увеличить командировочные госслужащим в 10 раз

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

Визит Могерини в Белоруссию запланировали на октябрь

 Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

Руководство офиса Зеленского уже третий месяц работает бесплатно

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

РФ и Турция предотвратили гуманитарную трагедию в Идлибе

 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
12:53   6 Августа 2019
Россия

Изменили схему движения транспорта в районе терминала В аэропорта Шереметьево

Изменили схему движения транспорта в районе терминала В аэропорта Шереметьево

Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник, 6 августа, сообщил, что схему организации движения транспорта изменили в районе терминала В столичного аэропорта Шереметьево в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе. По его словам, запустили круговое движение через новый участок дороги.

«Для движения закрыли поворот на улице 12-й проезд, обозначенный на карте​​​. Круговое движение для транспорта запустили через новый участок дороги протяженностью 700 метров по улице Авиационная», — добавили в министерстве. 

На участке перекрытия установили информационные указатели и дорожные знаки. Ограничение ввели в связи с проведением второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе общей протяженностью более трех километров, которая завершится в 2020 году. В рамках реконструкции планируют построить одноуровневую кольцевую развязку на пересечении улиц Авиационная, Лобненского и Шереметьевское шоссе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #аэропорт #шереметьево #терминал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...