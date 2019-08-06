Изменили схему движения транспорта в районе терминала В аэропорта Шереметьево
Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник, 6 августа, сообщил, что схему организации движения транспорта изменили в районе терминала В столичного аэропорта Шереметьево в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе. По его словам, запустили круговое движение через новый участок дороги.
«Для движения закрыли поворот на улице 12-й проезд, обозначенный на карте. Круговое движение для транспорта запустили через новый участок дороги протяженностью 700 метров по улице Авиационная», — добавили в министерстве.
На участке перекрытия установили информационные указатели и дорожные знаки. Ограничение ввели в связи с проведением второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе общей протяженностью более трех километров, которая завершится в 2020 году. В рамках реконструкции планируют построить одноуровневую кольцевую развязку на пересечении улиц Авиационная, Лобненского и Шереметьевское шоссе.
SVOinfo. Изменение схемы движения по улице Авиационная: https://t.co/XAAPG9wsyp#SVOinfo #SVO #Шереметьево #Sheremetyevo pic.twitter.com/Bdqf1daBW5— Международный аэропорт Шереметьево (@svo_airport) 5 августа 2019 г.