Изменили схему движения транспорта в районе терминала В аэропорта Шереметьево

Представитель министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области во вторник, 6 августа, сообщил, что схему организации движения транспорта изменили в районе терминала В столичного аэропорта Шереметьево в связи с реконструкцией Старошереметьевского шоссе. По его словам, запустили круговое движение через новый участок дороги.

«Для движения закрыли поворот на улице 12-й проезд, обозначенный на карте​​​. Круговое движение для транспорта запустили через новый участок дороги протяженностью 700 метров по улице Авиационная», — добавили в министерстве.

На участке перекрытия установили информационные указатели и дорожные знаки. Ограничение ввели в связи с проведением второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе общей протяженностью более трех километров, которая завершится в 2020 году. В рамках реконструкции планируют построить одноуровневую кольцевую развязку на пересечении улиц Авиационная, Лобненского и Шереметьевское шоссе.