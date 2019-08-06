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 Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»
12:57   6 Августа 2019
Весь мир

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Роухани предупредил США, что возможная война с Ираном станет «матерью всех войн»

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что возможная война с  республикой стала бы «матерью всех войн». Такое заявление он сделал на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 6 августа.

Роухани заявил, что Соединенные Штаты должны снять все санкции с исламской республики, если хотят вести переговоры. Политик также назвал выход Вашингтона из ядерной сделки стратегической ошибкой.

«Мир с Ираном — мать всего мира, а война с Ираном — мать всех войн», — приводит слова Роухани Reuters.

Ранее 1 августа минфин США внес Зарифа в санкционный список. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий.

Отношения Соединенных Штатов и Ирана вновь обострились. В мае минувшего года американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки и возобновлении санкций против Тегерана. Новые антииранские меры вступили в силу в ноябре. Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода США из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #роухани

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