Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске

Член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич передал в Генпрокуратуру РФ примеры фейков о ситуации в Ачинске, которые стали распространять в сети после происшествия 5 августа.

Напомним, накануне на военном складе в Красноярском крае произошло возгорание, после чего последовали взрывы. В происшествии пострадали 12 человек. Минобороны РФ назвало предварительной причиной инцидента человеческий фактор.

Как отметил Малькевич в Facebook, власти сделали многое, чтобы избежать многочисленных жертв. Однако в интернете с целью посеять панику среди населения распространяются разные точки зрения на то, что стало причиной событий на складе. Даже встречается информация о том, что на территории якобы находилось химическое оружие», а взрыв якобы был «ядерным».

Найденные в сети фейки Малькевич передал в Генпрокуратуру, для пресечения распространения дезинформации. Он выразил надежду, что заказчики этой кампании будут найдены.

При необходимости он готов сам комментировать свое обращение в ведомство.